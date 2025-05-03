Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Логойск
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Логойске, Беларусь

коттеджи
3
3 объекта найдено
Дом в Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
Площадь 63 м²
Центр города, рядом озеро. Дом готов к проживанию или использованию под дачу, так же являетс…
$43,999
Оставить заявку
Дом в Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом по цене участка !В самом центре Логойска.Дом частично сделан из дерева,частичн…
$31,000
Оставить заявку
Дом в Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
Площадь 63 м²
Технические характеристики дома: - Общая площадь дома 63 кв.м., жилая площадь 46.1 (3 комнат…
$52,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти