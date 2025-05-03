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Дома в Логойске, Беларусь

коттеджи
3
11 объектов найдено
Коттедж в Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
Площадь 258 м²
Просторный дом для жизни, бизнеса и отдыха ❤️Большой дом у озера: для большой семьи, отдыха …
$194,900
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Дом в Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
Площадь 63 м²
Центр города, рядом озеро. Дом готов к проживанию или использованию под дачу, так же являетс…
$43,999
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Дом в Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
Площадь 71 м²
Представляем Вашему вниманию  четырехкомнатный  дом в самом центре Логойска, всего в 30 км о…
$56,500
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Дом в Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается прекрасный коттедж в городе Логойск, 31 км от МКАДа в Московском направлении. В до…
$199,000
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Коттедж в Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
Площадь 180 м²
Коттедж по ул.Луговая 2,в Логойске Дом расположен прямо в центре Логойска - вся инфраструкту…
$69,999
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Дом в Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом по цене участка !В самом центре Логойска.Дом частично сделан из дерева,частичн…
$31,000
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Дом в Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
Площадь 63 м²
Технические характеристики дома: - Общая площадь дома 63 кв.м., жилая площадь 46.1 (3 комнат…
$52,500
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Дом в Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
Площадь 270 м²
Продается коттедж с оригинальной планировкой, уникальным ландшафтным решением и собственным …
$174,000
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Дом в Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
Площадь 127 м²
Представьте: ваш собственный островок уюта прямо в сердце города, где кипит жизнь, но в ваши…
$65,000
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Дом в Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
Площадь 92 м²
Продается Дом на берегу реки в Логойске площадью 15 соток. Участок расположен в живописном м…
$62,900
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Коттедж в Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
Площадь 306 м²
Продаётся четырехуровневый кирпичный коттедж общей площадью 306 квадратных метров, расположе…
$155,000
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