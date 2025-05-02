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Коттеджи с гаражом в Логойском сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 342 м²
Усадьба «Силичи» это коттедж гостиничного типа расположенная в живописном месте Логойского р…
$497,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 258 м²
Коттедж в СТ "Веряги" для круглогодичного проживания 100% готовности со всеми коммуникациями…
$140,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 707 м²
Продаётся уникальный "Загородный Особняк" премиум-класса 100% готовности с мебелью в закрыто…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Логойском сельском Совете, Беларусь

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