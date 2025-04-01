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Дома с садом в Квасовский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 16 м²
Продается добротная дача, расположенная в садовом товариществе «Автоагрегатчик», Квасовский …
$9,500
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Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 237 м²
В продаже комфортный дом, находится в живописном месте — д.Новосёлки(Квасовский р-н, д.Новос…
$157,000
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Параметры недвижимости в Квасовский сельский Совет, Беларусь

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