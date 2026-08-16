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Дома с садом в Крупском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Крупский, Беларусь
Дом
Крупский, Беларусь
Площадь 64 м²
Уютный дом по линии ж/д рядом с г. Крупки, рядом лес и озеро. Дом из бревна, крыша - шифер. …
$12,515
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Параметры недвижимости в Крупском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
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