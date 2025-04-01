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Производственные здания в Крупки, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 54 м² в Крупки, Беларусь
Производство 54 м²
Крупки, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 1/2
В продаже производственное помещение с отдельным вьездом в центре г.Крупки. Производственное…
$55,000
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