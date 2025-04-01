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Коммерческая недвижимость в Крупки, Беларусь

3 объекта найдено
Производство 54 м² в Крупки, Беларусь
Производство 54 м²
Крупки, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 1/2
В продаже производственное помещение с отдельным вьездом в центре г.Крупки. Производственное…
$55,000
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Коммерческое помещение 703 м² в Крупки, Беларусь
Коммерческое помещение 703 м²
Крупки, Беларусь
Площадь 703 м²
В продаже производственное помещение 703 метра с оборудованием 0.9 Га участок (право аренда …
Цена по запросу
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Магазин 350 м² в Крупки, Беларусь
Магазин 350 м²
Крупки, Беларусь
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Продается здание магазина 350 м2 в г. Крупки Удачное расположение Система видеонаблюдения Вс…
$34,000
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