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Дома в Крошинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Лавриновичи, Беларусь
Дом
Лавриновичи, Беларусь
Площадь 143 м²
Уютный дом для семьи!   Кирпичный современный дом 2008 года постройки в д. Лавриновичи. Обща…
$71,000
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Параметры недвижимости в Крошинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
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