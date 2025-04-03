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Жильё в Краснослободский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Краснослободский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснослободский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Самое время купить дом ❤️ Просторный дом в живописном месте в 3-км от г.п. Красная Слобода! …
$44,000
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Параметры недвижимости в Краснослободский сельский Совет, Беларусь

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