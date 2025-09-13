Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с садом в Краснозвёздовском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Краснозвёздовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснозвёздовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается комфортабельный, полностью готовый к проживаниюдом дом в д. Цепра, Клецкий район -…
$59,900
