Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Краснодворский сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Краснодворском сельском Совете, Беларусь

Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 203 м² в Кривичи, Беларусь
Магазин 203 м²
Кривичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение 203 м2 в центре аг. Кривичи.  ❤️ Предлагается к продаже капитальное торго…
$16,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти