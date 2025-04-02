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Квартиры в Крапивенский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/2
Продается 1 комнатная квартира с земельным участком по адресу: д.Загородная, ул.Молодежная, …
$7,500
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Параметры недвижимости в Крапивенский сельский Совет, Беларусь

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