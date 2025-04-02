Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Крайский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Крайский сельский Совет, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Малые Нестановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малые Нестановичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Двухкомнатная квартира в аг. Малые Нестановичи! ❤️ Просторная двухкомнатная квартира, готова…
$12,850
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Крайский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов