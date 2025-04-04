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Жильё в Козловский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Козлы, Беларусь
Дом
Козлы, Беларусь
Площадь 87 м²
Продам большой, теплый и уютный дом с мебелью. В доме четыре большие просторные комнаты, выс…
$12,000
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Дом в Оношки, Беларусь
Дом
Оношки, Беларусь
Площадь 88 м²
Продается дом в живописном месте, расположенном на участке 14 соток, где можно наслаждаться …
$43,900
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Параметры недвижимости в Козловский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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