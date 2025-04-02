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Купить земельный участок в Козенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Участок земли в Козенский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Козенский сельский Совет, Беларусь
Продаётся земельный участок площадью 30 соток для ведения личного подсобного хозяйства, расп…
$15,000
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