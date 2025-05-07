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Дома с садом в Кохановском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Кохановский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кохановский сельский Совет, Беларусь
Площадь 164 м²
Agency contract number 3 from 2023-01-05
$50,000
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Дом в Кохановский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кохановский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
$2,000
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Параметры недвижимости в Кохановском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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