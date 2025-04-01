Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Хидринский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Хидринский сельский Совет, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 230 м²
Предлагается к продаже коттедж в ближайшем пригороде Кобрина (д.Островляны). Дом общей 1995 …
$91,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Хидринский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов