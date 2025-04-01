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Дома с садом в Клинокский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается участок с капитальным домом в деревне Куколевка. Дом из силикатных блоков облицова…
$21,000
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Дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Продаётся уютная дача в СТ "Новая Лира", Могилёвское направление. Дом полностью обновлен в 2…
$17,500
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Дом в Клинок, Беларусь
Дом
Клинок, Беларусь
Площадь 155 м²
Отличный коттедж 2001г.п. в живописном месте -деревня Клинок Могилевское напр-е. 50км от МКА…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Клинокский сельский Совет, Беларусь

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