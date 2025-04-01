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Дома с гаражом в Клецкий район, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Клецк, Беларусь
Дом
Клецк, Беларусь
Площадь 103 м²
Дом с просторным участком в самом центре Клецка. Уютное место для жизни и отдыха. ✔️ Стены…
$16,000
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Дом в Заостровечский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заостровечский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Продается деревянный дом, обшитый сайдингом, в деревне Островчицы Клецкого района. В доме им…
$14,900
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Параметры недвижимости в Клецкий район, Беларусь

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