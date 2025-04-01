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Квартиры в Клецкий район, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Заостровечье, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Заостровечье, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 54 м²
Этаж 1/1
Продается квартира с участком в аг. Заостровечье ❤️ Готовая четырехкомнатная квартира в Клец…
$7,000
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Квартира 3 комнаты в Клецк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Клецк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 4/4
Продается квартира с отличными параметрами в г. Клецк, на улице Советская, 75. Минская обл.,…
$34,700
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Квартира 3 комнаты в Морочь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Морочь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/3
Продаётся 3-комнатная квартира в лучшем агрогородке Клецкого района с развитой инфраструктур…
$11,000
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