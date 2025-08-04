Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Кировский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Кировском сельском Совете, Беларусь

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 2/13
Роскошная квартира в ЖК «Колизей» ❤️ Представляем вашему вниманию эксклюзивную четырёхкомнат…
$219,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
Площадь 106 м²
Просторный загородный дом в деревне Липки ❤️Уютный дом в деревне Липки – ваш оазис спокойств…
$75,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Полочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Полочанский сельский Совет, Беларусь
Готовый участок для возведения нового дома в 8 км от г. Молодечно!!!  ❤️ Желаете возвести до…
$9,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
TekceTekce
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/5
1-комнатная квартира рядом с метро! Ул.Будённого, д.16 Общая площадь 31.0 кв.м., жилая 17,7 …
$59,900
Оставить заявку
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 106 м²
Коттедж с беседкой, баней и гаражом! ❤️Дом с четырьмя жилыми комнатами, всеми коммуникациями…
$87,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается жилой добротный деревянный дом пер 2-й Виленский, 1970 г. постройки. Общая площадь…
$10,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 3/10
Продается уютная 3-комнатная квартира в комфортном месте возле участка лесопарковой зоны в м…
$67,000
Оставить заявку
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 308 м²
Жилой дом под чистовую отделку в г.Бресте. 2015 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ ~ 307,8 кв.м,…
$299,900
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 3/5
Однокомнатная квартира в лучшем районе города Молодечно с современным ремонтом. ❤️ Представл…
$36,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/9
Светлая однокомнатная квартира с ремонтом в кирпичном доме. Одна остановка до ст. м. «Коваль…
$65,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 6/9
Продаётся двухкомнатная квартира по адресу: ул. 1 Августа дом 6. Квартира расположена на шес…
$30,500
Оставить заявку
Дом в Королёво, Беларусь
Дом
Королёво, Беларусь
Площадь 132 м²
Уютный бревенчатый дом в сказочном уголке! ❤️ Мечтаете о собственном загородном доме, где мо…
$71,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Кировском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти