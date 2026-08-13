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Производственные здания в Козловичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 240 м² в Ячево, Беларусь
Производство 240 м²
Ячево, Беларусь
Площадь 240 м²
Этаж 1/1
Продается готовый бизнес (СТО) в д. Ячево Слуцкого района. Объект имеет большой потенциал дл…
$118,725
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