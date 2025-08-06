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Жильё в Карповский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Карповский сельский Совет, Беларусь
Дом
Карповский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продаётся хороший ,крепкий дом в деревне Хоминка 55км от Гомеля. Чистая зона, участок 12 сот…
$3,950
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Параметры недвижимости в Карповский сельский Совет, Беларусь

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