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Дома в Кореличи, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Кореличи, Беларусь
Дом
Кореличи, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается капитальный  одноэтажный дом (стены - брус, обшит вагонкой) в гп.Кореличи в  120км…
$28,000
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Дом в Кореличи, Беларусь
Дом
Кореличи, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается жилой кирпичный дом по ул. Октябрьская, гп. Кореличи. Общая площадь 56,1 м. кв. В …
$14,000
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Дом в Кореличи, Беларусь
Дом
Кореличи, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается жилой дом по ул. Фоменко, гп. Кореличи. Общая площадь 61,4 м. кв. Газовое отоплени…
$12,000
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