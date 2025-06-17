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Жильё в Кореневском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Кореневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кореневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Просторный участок и надёжный дом - готовая база для жизни и отдыха  ❤️ Надёжный дом после р…
$15,500
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Параметры недвижимости в Кореневском сельском Совете, Беларусь

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