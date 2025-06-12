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Жильё в Коммунаровском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Коммунар, Беларусь
Квартира 1 комната
Коммунар, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4/5
Продаётся просторная однокомнатная квартира находится в п. Коммунар, Буда- Кошелевский район…
$13,000
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Параметры недвижимости в Коммунаровском сельском Совете, Беларусь

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