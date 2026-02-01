Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Каменский сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Каменском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Склад 852 м² в Каменский сельский Совет, Беларусь
Склад 852 м²
Каменский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 852 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию производственное здание в г.п. Плещеницы, здание имеет разводку н…
$54,900
НДС
