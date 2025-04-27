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Таунхаусы с гаражом в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Таунхаус в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Описание Введены в эксплуатацию! Все документы готовы( отдельный техпаспорт и регистрационн…
$139,000
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Параметры недвижимости в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

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