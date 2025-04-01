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Дома в Калинковичи, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Калинковичи, Беларусь
Дом
Калинковичи, Беларусь
Площадь 76 м²
Продаётся бревенчатый одноэтажный дом общей площадью 75,9 м2, расположенный по адресу: г. Ка…
$19,000
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Дом в Калинковичи, Беларусь
Дом
Калинковичи, Беларусь
Площадь 76 м²
Продаётся бревенчатый одноэтажный дом общей площадью 75,9 м2, расположенный по адресу: г. Ка…
$19,000
Оставить заявку
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