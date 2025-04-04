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Жильё в Кабиногорский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Кабиногорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кабиногорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
В 2024 г. была произведена реконструкция дома. Дом был поднят, заменены лаги и крыша. Это не…
$33,900
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Параметры недвижимости в Кабиногорский сельский Совет, Беларусь

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