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Коттеджи с гаражом в Юзуфовском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Замечательный коттедж-уютный и красивый-с ухоженным учас…
$150,000
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Параметры недвижимости в Юзуфовском сельском Совете, Беларусь

с садом
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