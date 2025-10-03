Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Юратишковский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Юратишковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Юратишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юратишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Кирпичный дом с террасой, баней и ухоженным участком в г. п. Юратишки Местоположение: г. п…
$39,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Юратишковском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти