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Жилье с садом в Янушковичском сельском Совете, Беларусь

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дома
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4 объекта найдено
Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 98 м²
Продаётся уютный дачный домик с земельным участком в с/т "Чаровница" Логойского района Минск…
$14,974
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Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продам дом в белорусской Швейцарии, Логойский р-н, д. Слижино. Живописные места. Добротный д…
$30,280
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Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Встроенная кухня  с импортной техникой. Элетрическая плита. Стеклопакеты.В гостинной окно в …
$82,500
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Уютный дом на живописной Логойщине в 35 минутах езды от МинскаДеревня Жабичи состоит из шест…
$67,993
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Параметры недвижимости в Янушковичском сельском Совете, Беларусь

с бассейном
Недорогая
Элитная
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