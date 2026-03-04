Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Беларусь
  3. Елизовский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Елизовском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Елизовский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Елизовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Продается 4- комнатная квартира в п. Елизово, Осиповичского р-на, по ул. Ленина 35 а. Распол…
$25,000
