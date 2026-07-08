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Квартиры в Индурском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Индура, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Индура, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/2
Продается двухкомнатная квартира в 8-ми квартирном, двухэтажном кирпичном доме в аг. Индура …
$35,475
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Параметры недвижимости в Индурском сельском Совете, Беларусь

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