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Дома с гаражом в Ильянском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Деревенский дом в д.Стайки. Мядельское направление Участок правильной прямоугольной формы 20…
$11,700
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Дом в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Деревенский дом в д.Стайки. Мядельское направление Участок правильной прямоугольной формы 20…
$11,700
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Ильянском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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