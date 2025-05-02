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Жильё в Ильянском сельском Совете, Беларусь

дома
10
12 объектов найдено
Дом в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Дом с баней и участком 12,3 сотки рядом с Вилейским водохранилищем   Адрес:   Республика Бе…
$22,900
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Дом в Победитель, Беларусь
Дом
Победитель, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается дом в живописной деревне Победитель, Минская область, Вилейский район, 73 километр…
$16,000
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Дом в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Деревенский дом в д.Стайки. Мядельское направление Участок правильной прямоугольной формы 20…
$11,700
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Дом в Ковали, Беларусь
Дом
Ковали, Беларусь
Площадь 87 м²
Номер договора с агентством 29/1 от 2025-01-17
$47,000
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Дом в Заболотье, Беларусь
Дом
Заболотье, Беларусь
Площадь 47 м²
Окунитесь в атмосферу загородной жизни в деревне Заболотье ❤️ Устали от городской суеты и ме…
$7,900
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Квартира 4 комнаты в Партизанский, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Партизанский, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
Уютная 4-комнатная квартира ❤️ Продается уютная четырехкомнатная квартира в тихом месте! Адр…
$18,500
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Дом 1 комната в Победитель, Беларусь
Дом 1 комната
Победитель, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
Продается дом в живописной деревне Победитель, Минская область, Вилейский район, 73 километр…
$16,000
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Дом в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Купить дом в прекрасном месте!  ❤️ Вкрадчивый звук птичьего щебета, свежий воздух, запах цве…
$10,900
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English, Русский
Дом в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Деревенский дом в д.Стайки. Мядельское направление Участок правильной прямоугольной формы 20…
$11,700
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Дом в Илья, Беларусь
Дом
Илья, Беларусь
Площадь 31 м²
Дом в 57 км от МКАД ❤️ Дом с просторным участком в агрогородке Илья – идеальный вариант как …
$11,500
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Дом в Илья, Беларусь
Дом
Илья, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается дом в живописном городе Илья.  Дом расположен рядом с лесом и речкой Илья в живопи…
$7,900
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Квартира 1 комната в Партизанский, Беларусь
Квартира 1 комната
Партизанский, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
Продаётся 1-комн. квартира в двухквартирном доме в п.Партизанский.Хорошее состояние. Есть хо…
$8,500
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Параметры недвижимости в Ильянском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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