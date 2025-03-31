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Жильё в Грозовский сельский Совет, Беларусь

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Комсомольская, Беларусь
Дом
Комсомольская, Беларусь
Площадь 84 м²
В одном из самых благоустроенных агрогородков Беларуси, расположенном в живописном месте, в …
$33,000
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Дом в Грозовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грозовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Продаётся дом в агрогородке Грозово Копыльского района. В доме печное отопление. Участок 25 …
$3,800
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Дом в Грозовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грозовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается дом в тихой жилой деревне Карачевщина Копыльского района, в 79 км от Минска. Дом о…
$5,000
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Параметры недвижимости в Грозовский сельский Совет, Беларусь

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