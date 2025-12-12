Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродно
  4. Долгосрочная аренда
  5. Производство

Долгосрочная аренда производственных помещений в Гродно, Беларусь

Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 853 м² в Гродно, Беларусь
Производство 853 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 853 м²
Этаж 3/3
Сдаём в аренду изолированное помещение на ул. Антонова.Местонахождение: Республика Беларусь,…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти