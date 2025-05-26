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Производственные здания в Гродненском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
11
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4 объекта найдено
Производство 1 640 м² в Житомля, Беларусь
Производство 1 640 м²
Житомля, Беларусь
Площадь 1 640 м²
Количество этажей 3
В продаже здание бывшей школы. д. Житомля, ул. Школьная 6Б. (18 км от Гродно) Земельный учас…
$57,000
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Производство 2 300 м² в Новая Гожа, Беларусь
Производство 2 300 м²
Новая Гожа, Беларусь
Площадь 2 300 м²
Этаж 1/1
Местонахождение: Гродненский район, д.Новая Гожа (10 км от г.Гродно).Объект состоит трех зда…
$250,000
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Производство 1 640 м² в Житомля, Беларусь
Производство 1 640 м²
Житомля, Беларусь
Площадь 1 640 м²
Количество этажей 3
В аренду здание бывшей школы. д. Житомля, ул. Школьная 6Б. (18 км от Гродно) Земельный уч…
$57,000
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Производство 1 351 м² в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 351 м²
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 351 м²
Этаж 1/1
Производственное и административно- бытовое здание в районе ул. Суворова.Объект состоит из д…
$378,000
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