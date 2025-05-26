Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненский район
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Гродненском районе, Беларусь

Коптёвский сельский Совет
3
11 объектов найдено
Гостиница, оздоровительный комплекс. в Поречский сельский Совет, Беларусь
Гостиница, оздоровительный комплекс.
Поречский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 50
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 800 м²
Количество этажей 3
Завершение строительства санаторного комплекса на 50 номеров (108 мест). Земельный участок -…
$3,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
Производство 1 640 м² в Житомля, Беларусь
Производство 1 640 м²
Житомля, Беларусь
Площадь 1 640 м²
Количество этажей 3
В продаже здание бывшей школы. д. Житомля, ул. Школьная 6Б. (18 км от Гродно) Земельный учас…
$57,000
Оставить заявку
Магазин 3 433 м² в Путришки, Беларусь
Магазин 3 433 м²
Путришки, Беларусь
Площадь 3 433 м²
Наименование – Административно-торговое здание со складскими помещениями. Год постройки 2024…
$1,10 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 331 м² в Сопоцкин, Беларусь
Коммерческое помещение 331 м²
Сопоцкин, Беларусь
Площадь 331 м²
Количество этажей 2
Продается бывшее здание водяной мельницы (в стиле фахверк) в г.п.Сопоцкино в окружении лесно…
$16,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 232 м² в Озёры, Беларусь
Ресторан, кафе 232 м²
Озёры, Беларусь
Площадь 232 м²
Этаж 1/1
Предлагаем готовый бизнес- кафе в центре агрогородка Озёры, пл. Ленина, 15. Общая площадь об…
$68,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 331 м² в Сопоцкин, Беларусь
Коммерческое помещение 331 м²
Сопоцкин, Беларусь
Площадь 331 м²
У мельницы протекает ручей, который впадает в Августовский канал, а начало берет у нижнего о…
$16,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 598 м² в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 598 м²
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 598 м²
Количество этажей 1
К продаже предлагается база отдыха в 14 км от города Гродно. Находится на окраине населенног…
$270,000
Оставить заявку
Отель 747 м² в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Отель 747 м²
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 747 м²
Количество этажей 1
Продается уникальное коммерческое здание в д. Кошевники. Общая площадь здания вместе с летн…
$200,000
Оставить заявку
Производство 2 300 м² в Новая Гожа, Беларусь
Производство 2 300 м²
Новая Гожа, Беларусь
Площадь 2 300 м²
Этаж 1/1
Местонахождение: Гродненский район, д.Новая Гожа (10 км от г.Гродно).Объект состоит трех зда…
$250,000
Оставить заявку
Производство 1 640 м² в Житомля, Беларусь
Производство 1 640 м²
Житомля, Беларусь
Площадь 1 640 м²
Количество этажей 3
В аренду здание бывшей школы. д. Житомля, ул. Школьная 6Б. (18 км от Гродно) Земельный уч…
$57,000
Оставить заявку
Производство 1 351 м² в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 351 м²
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 351 м²
Этаж 1/1
Производственное и административно- бытовое здание в районе ул. Суворова.Объект состоит из д…
$378,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Гродненском районе

производственные здания
Realting.com
Перейти