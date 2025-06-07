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Коммерческая недвижимость в Коптёвском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Производство 1 351 м² в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 351 м²
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 351 м²
Этаж 1/1
Производственное и административно- бытовое здание в районе ул. Суворова.Объект состоит из д…
$378,000
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Коммерческое помещение 300 м² в Коробчицы, Беларусь
Коммерческое помещение 300 м²
Коробчицы, Беларусь
Площадь 300 м²
Продается помещение в коттеджном поселке в  Коробчицах -100%-ой готовности хозяйственная пос…
$145,000
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Коммерческое помещение 598 м² в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 598 м²
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 598 м²
Количество этажей 1
К продаже предлагается база отдыха в 14 км от города Гродно. Находится на окраине населенног…
$270,000
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Отель 747 м² в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Отель 747 м²
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 747 м²
Количество этажей 1
Продается уникальное коммерческое здание в д. Кошевники. Общая площадь здания вместе с летн…
$200,000
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