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Производственные здания в Гожском сельском Совете, Беларусь

Производство Удалить
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1 объект найдено
Производство 2 300 м² в Новая Гожа, Беларусь
Производство 2 300 м²
Новая Гожа, Беларусь
Площадь 2 300 м²
Этаж 1/1
Местонахождение: Гродненский район, д.Новая Гожа (10 км от г.Гродно).Объект состоит трех зда…
$250,000
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