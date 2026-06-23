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Жилье с гаражом в Гомеле, Беларусь

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5 объектов найдено
Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 59 м²
В продаже одноэтажный бревенчатый жилой дом общей площадью 69,1 кв м в Советском районе г.Го…
$49,190
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 246 м²
Продажа дома и гаражей в ГомелеАдрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Полесская, 57АПлощадь:…
$220,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 88 м²
Номер договора с агентством 36/1 от 2026-03-30
$35,494
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 285 м²
Просторный 2-этажный дом в Гомеле.Если вы ищете уютное и просторное жилье недалеко от города…
$111,609
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в Гомель, Беларусь
Гомель, Беларусь
Площадь 49 м²
В продаже 43/100 долей одноэтажного бревенчатого жилого дома в центре г.Гомеля, ул. Циолковс…
$39,510
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Параметры недвижимости в Гомеле, Беларусь

с садом
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