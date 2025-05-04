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Квартиры с гаражом в Гомеле, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Гомель, Беларусь
Квартира
Гомель, Беларусь
Площадь 36 м²
В продаже выделенная часть дома (квартира) по ул. Котовского.Общая площадь 35.9 кв.м. Есть у…
$21,500
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Параметры недвижимости в Гомеле, Беларусь

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