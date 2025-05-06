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Коттеджи с садом в Гомельской области, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Рогачёв, Беларусь
Коттедж
Рогачёв, Беларусь
Площадь 257 м²
Эксклюзивный коттедж в самом сердце города! Ваш личный пятизвездочный оазис в центре города:…
$275,000
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Параметры недвижимости в Гомельской области, Беларусь

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