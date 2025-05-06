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Кафе и рестораны в Гомельской области, Беларусь

коммерческая недвижимость
17
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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 174 м² в Гомель, Беларусь
Ресторан, кафе 174 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 174 м²
Этаж 1/5
Продается помещение на 1 этаже площадью 174 м2 в г.Гомель, ул.Ильича 57!  Все коммуникации: …
$125,000
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Ресторан, кафе 174 м² в Гомель, Беларусь
Ресторан, кафе 174 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 174 м²
Этаж 1/5
Продается помещение на 1 этаже площадью 174 м2 в г.Гомель, ул.Ильича 57!  Все коммуникации: …
$125,000
Оставить заявку
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