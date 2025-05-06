Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомельская область
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Гомельской области, Беларусь

коммерческая недвижимость
17
2 объекта найдено
Офис 856 м² в Речица, Беларусь
Офис 856 м²
Речица, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 856 м²
Этаж 1/3
Предлагаем Вашему вниманию отдельно стоящее незавершенное законсервированное капитальное стр…
$295,000
Оставить заявку
Офис 2 016 м² в Гомель, Беларусь
Офис 2 016 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 2 016 м²
Этаж 1/1
Офисное здание с продуманной планировкой и выгодным расположением.  Здание находится в удобн…
$395,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти