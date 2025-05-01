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Коттеджи с садом в Голоцком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
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$59,900
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Параметры недвижимости в Голоцком сельском Совете, Беларусь

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