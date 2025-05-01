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Коттеджи в Голоцком сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Голоцк, Беларусь
Коттедж
Голоцк, Беларусь
Площадь 168 м²
Продается коттедж 2019 года постройки в аг. Голоцк. 20 минут по трассе от МКАД и вы на месте…
$200,000
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Коттедж в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
Купить свой дом по цене однокомнатной квартиры в Минске!  Продается просторный новый дом со …
$59,900
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Параметры недвижимости в Голоцком сельском Совете, Беларусь

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с садом
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